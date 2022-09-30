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Прокуратура потребовала запретить движение «Весна»

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна» как экстремистское

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала запретить в России движение «Весна» как экстремистское. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам анализа информации в отношении межрегионального движения "Весна" прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены признаки осуществления общественным объединением экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что деятельность этого движения подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя России. «Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Прокуратура также заявила, что представители движения проводят незаконные публичные мероприятия и применяют насилие к представителям правоохранительных органов.

Исковое заявление о признании «Весны» экстремистской организацией и запрете движения направили в в Санкт-Петербургский городской суд. Кроме того, прокурор приостановил деятельность объединения до рассмотрения заявления судом.

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Варвара Кошечкина
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