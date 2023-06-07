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12:08, 7 июня 2023Силовые структуры

Обыски у организаторов запрещенного в России движения «Весна» попали на видео

В четырех городах России прошли обыски у шести организаторов движения «Весна»

В четырех городах России прошли обыски у шести организаторов движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом). Запись с обысками публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как правоохранители проходят в квартиры фигурантов и оглашают им постановление о проведении обысков.

По данным агентства, возбуждены дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

Ранее стало известно, что в пяти регионах России проходят обыски у сотрудников «Съезда народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ). Оперативные мероприятия прошли в домах членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили и доцента МГУ Михаила Лобанова.

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    Екатерина Власова
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