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16:20, 18 апреля 202469-я параллель

В российском регионе захотели отправлять бездомных собак в зону СВО

В ХМАО поддержали инициативу по отправке бездомных собак в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону специальной военной операции (СВО). Местные власти готовы поддержать инициативу, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Предложение дрессировать собак для отправки в зону боевых действий ранее высказала кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова. По ее словам, приступить к занятиям мешало отсутствие подходящего помещения.

В департаменте внутренней политики региона выразили готовность оказать содействие в «подборе определенных пород собак (...) в целях их обучения для использования в зоне СВО». Подготовкой собак займется Колмогорова. Подходящих для обучения собак будут искать в местных приютах для бродячих животных.

Ранее в зоне спецоперации пес Балбес ценой своей жизни спас бойцов от украинского беспилотника. Заметив, что солдаты убегают от летательных аппаратов, Балбес бросился на перехват FPV-дрона и вцепился в него зубами.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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