В российском регионе захотели отправлять бездомных собак в зону СВО

В ХМАО поддержали инициативу по отправке бездомных собак в зону СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) захотели отправлять бездомных собак в зону специальной военной операции (СВО). Местные власти готовы поддержать инициативу, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Предложение дрессировать собак для отправки в зону боевых действий ранее высказала кинолог из ХМАО Ольга Колмогорова. По ее словам, приступить к занятиям мешало отсутствие подходящего помещения.

В департаменте внутренней политики региона выразили готовность оказать содействие в «подборе определенных пород собак (...) в целях их обучения для использования в зоне СВО». Подготовкой собак займется Колмогорова. Подходящих для обучения собак будут искать в местных приютах для бродячих животных.

Ранее в зоне спецоперации пес Балбес ценой своей жизни спас бойцов от украинского беспилотника. Заметив, что солдаты убегают от летательных аппаратов, Балбес бросился на перехват FPV-дрона и вцепился в него зубами.