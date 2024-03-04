Пес Балбес ценой жизни спас российских бойцов от ударного дрона ВСУ под Херсоном

К российским бойцах на херсонском фронте прибился пес, ему дали кличку Балбес. Во время одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пес бросился наперерез ударному дрону и спас военнослужащих ценой своей жизни, об этом рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это, как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский FPV, Балбес кинулся на дрон, вцепился в него зубами», — приводит канал подробности случившегося.

Пес не дал противнику атаковать позицию. В память о нем российский боец Эрик подписывает именем питомца боеприпасы, которыми подразделение атакует позиции ВСУ.

Ранее глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что за последние несколько недель все больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. «Возникает ощущение, что мы становимся еще более незащищенными, это сильно подрывает нашу уверенность», — подчеркнул он.