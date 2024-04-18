В Словакии заявили о понимании Евросоюзом неустойчивости ситуации на Украине

Премьер Словакии Фицо: в ЕС понимают, что ситуация на Украине неустойчива

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) понимают, что на Украине сложилась неустойчивая ситуация в военном отношении. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо по завершении внеочередного саммита организации, пишет ТАСС.

По его словам, на встрече была дана реальная оценка событиям на Украине. Главы государств понимают, что ситуация в военном плане неустойчива, объяснил он. Фицо считает, что все ждут международных переговоров в Швейцарии об урегулировании конфликта на Украине. Однако, скорее всего, туда не приедут ни россияне, ни американцы, ни китайцы, отметил он.

«Если мы (Словакия) получим приглашение, то примем в нем участие», — заявил премьер.

Фицо объявил, что в случае приглашения на саммит в Швейцарии лично примет в нем участие, несмотря на то, что в день его проведения в Братиславе должна состояться инаугурация нового президента Словакии Петера Пеллегрини, избранного в ходе общенародного голосования 6 апреля.

Ранее премьер Словакии сообщил, что его страна заинтересована в хороших отношениях с Россией. Политик указал, что в Словакии с уважением относятся к усилиям СССР в достижении победы над фашизмом и освобождении Чехословакии.