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04:57, 14 апреля 2024Мир

В Словакии захотели наладить отношения с Россией

Премьер Фицо заявил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявил премьер-министр Роберт Фицо. В интервью RTVS он выразил надежду на стандартизацию отношений с Москвой после завершения украинского конфликта.

Политик указал, что в Словакии с уважением относятся к усилиям СССР в достижении победы над фашизмом и освобождении Чехословакии. «Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул он.

При этом премьер добавил, что Братислава также стремится к нормальным отношениям с Киевом, несмотря на то, что выступает против разрешения конфликта военным путем и не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран Европы. Такой сдвиг, по его мнению, «оказался драматичным».

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      Марина Совина
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