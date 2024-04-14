В Словакии захотели наладить отношения с Россией

Премьер Фицо заявил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявил премьер-министр Роберт Фицо. В интервью RTVS он выразил надежду на стандартизацию отношений с Москвой после завершения украинского конфликта.

Политик указал, что в Словакии с уважением относятся к усилиям СССР в достижении победы над фашизмом и освобождении Чехословакии. «Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул он.

При этом премьер добавил, что Братислава также стремится к нормальным отношениям с Киевом, несмотря на то, что выступает против разрешения конфликта военным путем и не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран Европы. Такой сдвиг, по его мнению, «оказался драматичным».