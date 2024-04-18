Варламов сравнил стоимость жизни в популярных у россиян городах

Блогер Варламов оценил стоимость жизни в Берлине в 236 тысяч рублей в месяц

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сравнил стоимость жизни в популярных у россиян городах. В новом ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он оценил стоимость жизни в Берлине в 236 тысяч рублей в месяц.

Варламов сравнил стоимость жизни в Екатеринбурге и Москве со стоимостью жизни в Стамбуле, Ереване, Тбилиси, Белграде и Берлине — в городах, куда часто эмигрируют россияне. Он изучил цены на жилье, продукты, транспорт и другие базовые услуги.

По словам блогера, дешевле всего жить в Екатеринбурге — в среднем на проживание в городе требуется около 650 долларов (около 61 тысячи рублей) в месяц. Жизнь в Москве, по его подсчетам, стоит минимум 970 долларов (91 тысяча рублей). «На третьем месте — Тбилиси, там экспату для более менее комфортной жизни понадобится 1064 доллара (более 100 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру")», — сказал Варламов. На жизнь в Ереване и Стамбуле потребуется 1190 долларов (112 тысяч рублей), добавил блогер.

«А шестое место занимает Белград, для которого нужно 1370 долларов (129 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру")», — рассказал Варламов. Он отметил, что самый дорогой город из списка — Берлин, стоимость жизни в котором составляет 2505 (236 тысяч рублей) в месяц.

Ранее Варламов назвал Индонезию тонущей помойкой. Он рассказал о большом количестве мусора в этой популярной у россиян азиатской стране.