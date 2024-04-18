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23:50, 18 апреля 2024Россия

Технику Парада Победы начали перемещать в Москву

Минобороны: участвующую в Параде Победы военную технику перевезут в Москву

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военную технику, которая участвует в Параде Победы на Красной площади 9 Мая, начали перемещать в Москву. Об этом сообщается на сайте Минобороны России (МО РФ).

«Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 Мая 2024 года, начала передислокацию», — говорится в сообщении.

Военные средства переместили с тренировочной площадки в подмосковном Алабино во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы, уточняется на сайте.

В ведомстве рассказали, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, а также специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.

Отмечается, что в оставшиеся дни до праздника техника пройдет специальную подготовку, покраску в установленные цвета. На бронированные машины будет нанесена праздничная символика Дня Победы.

Ранее российские регионы начали отменять парады Победы по одной причине — из соображений безопасности. По состоянию на 18 апреля известно, что парад не состоится в Псковской области, а также в нескольких районах Воронежской области отменены все мероприятия. В Свердловской области праздничные мероприятия пройдут лишь на тех площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической безопасности.

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      Марина Совина
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