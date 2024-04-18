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19:55, 18 апреля 2024Культура

Вокалист «Би-2» вспомнил о драках с первой женой

Вокалист «Би-2» Бортник рассказал, что дрался с первой женой Макеевой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о драках и употреблении наркотиков с первой женой Ириной Макеевой. Подробности он раскрыл в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Артист отметил, что чувствует за собой вину из-за этих событий. «Мы друг друга уничтожали. Мы просто дрались», — сказал он.

Бортник вспомнил, как однажды к супругам приехала его мать и стала свидетелем их потасовки. «Мы вместе с первой супругой пили, принимали наркотики, и заканчивалось это все дракой. У меня были такие же синяки, как и у нее», — добавил он.

Ранее Егор Бортник пожаловался на финансовые проблемы коллектива, возникшие после отъезда из России.

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      Варвара Кошечкина
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