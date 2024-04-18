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08:01, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали три продукта против депрессии

Врачи Агапкин и Макиша: сыр, рыба и чай из зверобоя снижают риск депрессии

Фото: Alexander Maasch / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что употребление сыра, рыбы и чая из зверобоя снижает риск развития депрессии. Выпуск передачи, в котором медики назвали эти три продукта, доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты рассказали, что риск развития депрессии снижает употребление сыра, так как продукт является источником триптофана — аминокислоты, из которой в организме производится серотонин. «Для того чтобы триптофан лучше действовал, надо утром примерно полчаса находиться при ярком освещении», — отметил Агапкин.

Другим продуктом против депрессии врачи назвали морскую рыбу, которая содержит омега-3. «Употребление продуктов, богатых омега-3, действительно помогает немножечко снизить субъективные симптомы депрессивных состояний», — объяснила Макиша.

По словам медиков, снизить риск депрессии также помогает чай из зверобоя. «В его составе есть биологические активные вещества, которые влияют на процессы на уровне мозга и действительно помогают немножечко успокоить психику, то есть такой легкий седативный, успокаивающий эффект есть у зверобоя», — пояснила диетолог и рекомендовала употреблять напиток вечером для улучшения качества сна.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон.

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      Олег Давыдов
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