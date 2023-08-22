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15:35, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующие депрессию лекарства

Врач Мясников заявил, что интерферон может вызывать депрессию

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию», — заявил Мясников.

Врач добавил, что некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.

Ранее Мясников раскрыл необычную причину боли в колене. По словам телеведущего, она может быть симптомом гепатита B.

Перед этим Мясников дал советы, которые позволят похудеть без вреда для здоровья. Специалист рассказал, что тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно отказаться от полуфабрикатов и всегда завтракать.

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    Евгения Наумова
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