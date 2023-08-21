Врач назвал необычную причину боли в колене

Доктор Мясников заявил, что боль в колене может быть симптомом гепатита B

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал необычную причину боли в колене. B эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что она может быть симптомом гепатита B. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что вирусный гепатит может вызывать поражения печени, щитовидной железы и почек, а также провоцировать развитие рака крови и артрита.

«Очень частый симптом — колено болит. Значит, гепатит В проверьте в первую очередь, это очень важный симптом», — порекомендовал доктор.

Ранее Мясников предостерег россиян от употребления непастеризованного молока. По словам врача, через него можно заразиться клещевым энцефалитом. Вирус живет в организме копытных животных и клещи сами могут заразиться от них, объяснил он

Также Мясников рассказал о пользе кофе для печени. Он заявил, что напиток помогает предотвратить трансформацию гепатита в цирроз, а цирроза — в рак.