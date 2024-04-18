WhatsApp начал тестирование встроенного искусственного интеллекта

WhatsApp в ЮАР начал тестирование ИИ, отвечающего на вопросы пользователя

В мессенджере WhatsApp начали тестирование встроенного в приложение искусственного интеллекта (ИИ), сейчас оно идет среди пользователей в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает портал News 24.

Отмечается, что инструмент, названный Meta AI (корпорация Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), сможет отвечать на письменные вопросы, общаться с пользователями, генерировать идеи и создавать изображения в WhatsApp. Панель поиска, обычно расположенная вверху страницы переписки, будет преобразована в инструмент ИИ, где можно будет получать ответы на вопросы. Пользователи смогут перейти в чат с Meta AI, аналогичный переписке с человеком, но вместо него там будет отвечать ИИ.

Подчеркивается, что корпорация Meta начала внедрять этот инструмент в сентябре прошлого года для ограниченной группы пользователей в некоторых странах, а сейчас он готовится к глобальному выпуску. Дата полноценного запуска пока неизвестна.

В Meta добавили, что ИИ не будет иметь доступ к личным сообщениям, но призвали не сообщать ИИ те данные, которые человек хочет сохранить конфиденциальными.

В феврале сообщалось, что в WhatsApp появится возможность общения с искусственным интеллектом при обращении в службу поддержки.