Банк России сообщил о резком росте оборота наличных денег

Центробанк сообщил о росте оборота наличных рублей в 2023 году на 13,7 процента

По итогам 2023 года оборот наличных денег в России вырос на 13,7 процента, до 123,8 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет «Интерфакс».

Из них приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 28,4 процента, до 9,5 триллиона рублей. Не менее резко выросла и выдача со счетов — на 28,6 процентов, до 11,7 триллиона. При этом поступление наличных на вклады упало на 9,4 процента, до 4,8 триллиона рублей, а выдача средств с вкладов — на 11,1 процента, до 8 триллионов.