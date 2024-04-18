Захарова уличила Францию в размывании собственного суверенитета

Захарова: передача Францией авианосца под контроль НАТО размывает ее суверенитет

Передача Францией атомного авианосца «Шарль де Голль» под контроль НАТО размывает ее суверенитет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Как представляется, это еще одно наглядное свидетельство неуклонного размывания национального суверенитета Франции, причем в наиболее важном и чувствительном его измерении, в области ядерного сдерживания», — прокомментировала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что впервые в своей истории Франция передает под чужое командование «флагман национальных военно-морских сил, который является ключевым элементом морской составляющей сил ядерного сдерживания».

Захарова также отметила, что Франция «утрачивает былую независимость и растворяется в общих подходах ЕС и НАТО».

Ранее основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в связи с передачей атомного авианосца под оперативное командование НАТО заявил о «вассальной зависимости» республики от альянса.