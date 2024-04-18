Женщин предупредили о риске для жизни из-за неправильного применения тампонов

Использование одного тампона более четырех часов подряд может привести к отказу внутренних органов и возникновению других угрожающих жизни состояний. Об этом риске неправильного применения средств гигиены предупредила акушер-гинеколог Екатерина Ким в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что днем тампоны нужно менять каждые четыре часа, а ночью лучше использовать прокладки, особенно если сон длится более восьми часов. «Дело в том, что в состав нормальной микробиоты влагалища в малом количестве входят условно-патогенные микроорганизмы. Длительное нахождение тампона создает благоприятные условия для их размножения», — объяснила Ким.

Специалистка уточнила, что наибольший риск для здоровья женщины возникает при размножении бактерий золотистого стафилококка и пиогенного стрептококка типа А. По словам врача, эти микроорганизмы выделяют вещества, которые проникают в кровь и могут вызвать развитие полиорганной недостаточности, а в более редких случаях к инфекционно-токсическому шоку.

Ким отметила, что самыми частыми симптомами инфекционно-токсического шока являются высокая температура до 40 градусов, озноб, недомогание, головная боль, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота и диарея. При появлении этих симптомов доктор призвала незамедлительно обратиться к врачу.

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