Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:16, 18 апреля 2024Из жизни

Женщина поверила картам Таро и разбогатела на 47 миллионов рублей

В США женщина получила предсказание о богатстве и сорвала куш в лотерею

Фото: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Жительница США разбогатела, поверив в расклад на картах Таро. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

59-летняя женщина из города Фентон, штат Мичиган, регулярно играет в лотерею. Раз в неделю она покупает несколько лотерейных билетов в одном и том же месте. Однажды она в очередной раз приобрела несколько билетов мгновенной лотереи, однако сделала это в другом магазине. Туда американка зашла по пути на сеанс гадания на картах Таро.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Расклад показал, что женщину ждет внезапное богатство. «Я пыталась предположить, как это может произойти, но даже не вспомнила о лотерейных билетах в своей сумочке», — говорит американка. Вечером того же дня женщина стерла защитный слой с билетов и внезапно обнаружила, что предсказание карт сбылось: она сорвала приз в размере 500 тысяч долларов (47 миллионов рублей).

Победительница уже забрала деньги в офисе лотереи. Выигрыш она планирует потратить на погашение кредита за машину и круиз с подругой. Оставшиеся деньги американка собирается инвестировать.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею благодаря закончившемуся бензину. По его словам, ему до сих пор трудно поверить в произошедшее.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      В питомнике на Урале нашли десятки замерзших собак

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше