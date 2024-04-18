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21:03, 18 апреля 2024Забота о себе

Женщина прожила 15 лет в идеальном браке и решила развестись

Фото: Joshua Rawson-Harris / Unsplash

42-летняя женщина призналась, что решила развестись из-за скуки, но не знает, как сообщить об этом мужу. С такой проблемой она обратилась к секс-коучу Дейдре Сандерс и получила от нее совет, пишет The Sun.

По словам читательницы, она замужем 15 лет. Ее супруг — хороший мужчина и идеальный отец, но он невыносимо скучный: не любит выходить из дома, обожает смотреть телевизор и отказывается экспериментировать в постели. «Даже когда у нас был секс, он заканчивался в мгновение ока, и я не испытывала оргазма», — пожаловалась женщина.

Читательница уверяет, что у нее привлекательная внешность и она часто замечает на себе восхищенные взгляды мужчин. Она рассказала, что одним из поклонников оказался коллега, он пригласил ее выпить, и тот вечер закончился у него в спальне. «Все было так, как я себе воображала: страстно, захватывающе и чувственно», — поделилась воспоминаниями читательница. По ее словам, она стала встречаться с любовником регулярно, поэтому теперь хочет развестись с мужем.

Я не знаю, есть ли у нас будущее, но наш роман заставил меня осознать, что мне пора уйти из брака. Как сказать мужу, что нам нужно расстаться?

из письма анонимной читательницы
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В ответ на письмо Сандерс указала: даже если решение о разводе принято окончательно, будет правильно расстаться с любовником, по крайней мере до тех пор, пока она не поговорит с мужем. Коуч считает, что этот разговор должен быть честным и доброжелательным. Она посоветовала рассказать мужу о своих чувствах, но постараться избегать упреков. «Похоже, он не осознает, насколько вы несчастны в браке, его это шокирует», — считает Сандерс.

Эксперт по отношениям подчеркнула, что в такие моменты важно сосредоточиться на своей семье. В первую очередь, сделать все возможное, чтобы развод прошел максимально безболезненно для детей.

Ранее секс-колумнистка Джессика Стоя дала совет женщине, которая пожаловалась на супруга, не желающего заниматься с ней грубым сексом. Женщина уверяет, что любит мужа, но ей не хватает острых ощущений в спальне.

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      Алиса Дмитриева
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