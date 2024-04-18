Женщинам объяснили пользу регулярных оргазмов

Достижение кульминации в сексе — это не только приятный, но и важный для здоровья организма процесс. О полезных свойствах оргазма «Ленте.ру» рассказала психолог-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Светлана Фаст.

Специалистка объяснила: в момент оргазма активизируются разные зоны мозга и тела, вызывая целый ряд реакций, которые благоприятно влияют на физиологию и эмоции. В частности, нормализуют гормональный баланс.

«Регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена. Эстроген улучшает кровоток в половых органах, стабилизирует менструальный цикл и поддерживает здоровье эндометрия матки, что фундаментально важно для женщин в репродуктивном периоде», — рассказала сексолог.

Во время оргазма у женщин также немного возрастает уровень тестостерона, а он способствует усилению сексуального влечения и удовольствия и влияет на энергию и общую сексуальность, добавила Фаст.

Пик оргазма сопровождается выделением окситоцина, известного как «гормон любви». Он способствует установлению близости с партнером, усиливает эмоциональные связи, повышает уровень доверия и создает более глубокие интимные связи. Окситоцин также улучшает настроение и снижает уровень стресса Светлана Фаст психолог-сексолог

Оргазм также улучшает качество сна, так как он положительно влияет на выработку пролактина — гормона, отвечающего за ощущение удовлетворения и расслабления, отметила сексолог. Также в момент кульминации, по ее словам, происходит высвобождение эндорфинов — естественных анальгетиков и «гормонов счастья». Они помогают справиться со стрессом, улучшают настроение, создают ощущение блаженства и способствуют повышению общего позитивного настроения у женщины. Таким образом, оргазмы помогают бороться с депрессией и улучшают эмоциональное состояние, подчеркнула Фаст.

Кроме того, во время оргазма происходит ряд физиологических изменений, которые благотворно влияют на организм женщины.

Сердечный ритм ускоряется, дыхание становится интенсивнее, кровяное давление повышается. Параллельно мышцы мышцы тазового дна сокращаются, что улучшает кровообращение в области малого таза. Это способствует укреплению мышц матки и влагалища, а также повышению тонуса мочевого пузыря Светлана Фаст психолог-сексолог

Помимо физиологических аспектов, оргазм играет значительную роль в психологическом благополучии женщины, способствуя формированию позитивного отношения к собственному телу и сексуальности, создавая чувство внутренней гармонии и удовлетворения, заключила Фаст.

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