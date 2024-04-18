Звезда «Беверли-Хиллз 90210» призналась в употреблении «Оземпика»

Актриса Тори Спеллинг призналась в употреблении «Оземпика» после пятых родов

Американская актриса Тори Спеллинг в рамках собственного подкаста Misspelling призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов.

50-летняя артистка, прославившаяся благодаря роли Донны Мартин в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210», отметила, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.

Звезда начала принимать указанное лекарство, («Оземпик», он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»), однако, по ее словам, не увидела результата. Впоследствии она заменила его на аналог — препарат Mounjaro — и смогла сбросить вес.

«Сейчас другое время, поэтому мне не стыдно об этом говорить», — заявила знаменитость.

Ранее в апреле бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович также рассказала о приеме «Оземпика».