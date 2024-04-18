Звезда «Женского стендапа» сравнила пригород европейской столицы с Анапой

Юмористка Ирина Мягкова сравнила пригород Рима с Анапой

Популярная российская юмористка, продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова сравнила пригород Рима с Анапой. Свои впечатления от европейской столицы она описала в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Мягкова объяснила, что во время поездки в Рим увидела сначала пригород, а затем саму столицу. «Там (в пригороде Рима — прим. «Ленты.ру»), честно говоря, как будто Анапа», — высказалась Мягкова.

Также юмористка отметила, что на улицах города очень много людей, и назвала его «сильно туристическим». По мнению звезды «Женского стендапа», пустой Рим выглядит красивее, чем оживленный.

Ранее популярный российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) высказался о другой европейской столице. Он заявил, что подмосковный город Химки занимает большую площадь, чем Париж. При этом, отметил инфлюэнсер, в город приезжает множество туристов, из-за чего образуются скопления людей.

