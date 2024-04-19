Агата Муцениеце снялась в прозрачном наряде

35-летняя актриса Агата Муцениеце снялась в прозрачных брюках и топе

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Юлии Логиновой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летнюю звезду «Честного развода» запечатлели в прозрачном белом костюме. Ее наряд состоял из топа с баской и нашитой в области груди тканью в форме лепестков и кружевных расклешенных брюк. Знаменитость нарисовала на веках стрелки в тон одежде и приклеила рядом с ресницами белые перья. Она уложила волосы в гладкий пучок и надела босоножки на высоких каблуках.

Во время съемки артистка держала в руках обмотанный клейкой лентой глобус с надписью Fragile (в переводе с английского — «хрупкий» — прим. «Ленты.ру»).

В марте коллега актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце Наталья Земцова показала ее топлес на фото.