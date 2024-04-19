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20:09, 19 апреля 2024Мир

Американский разведчик заявил о бегстве лучших бригад ВСУ под Часовым Яром

Бывший разведчик армии США Риттер: лучшие бригады ВСУ бегут под Часовым Яром

Фото: Thomas Peter / Reuters

Лучшие и самые подготовленные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут и оставляют позиции под Часовым Яром. Об этом в интервью на авторском YouТube-канале журналиста Гарланда Никсона сообщил бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер.

По словам отставного военного, украинское военное командование перебросило в Часов Яр три лучших подразделения.

«Все они состоят из нацистов и фанатиков. 25-я бригада уже сдается, 67-я заявила, что даже не поедет туда», — сказал Риттер, добавив, что бойцы «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) «вовсе отходят и отказываются воевать».

Ранее Риттер заявил, что США в скором времени полностью избавятся от разрушенной Украины. По его словам, Запад всегда врал Украине с самого начала, поскольку ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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