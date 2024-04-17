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17:39, 17 апреля 2024Мир

На Западе раскрыли планы США избавиться от Украины

Экс-разведчик Риттер: США в скором времени избавятся от разрушенной Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США в скором времени полностью избавятся от разрушенной Украины. План Вашингтона раскрыл бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.

«Мы используем Украину как инструмент более глобальной политики по ослаблению России. Как и любой другой инструмент, мы используем ее, пока она не сломается, а потом избавимся от ее. Сейчас мы наблюдаем за тем, как от разрушенной Украины избавляются», — сказал он.

По его словам, Запад всегда врал Украине с самого начала, поскольку ее не собирались никогда принимать ни в Европейский союз, ни в НАТО.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации.

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      Семен Александров
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