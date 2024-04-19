Победитель популярного реалити-шоу рассказал об удивившем его правиле проекта

Победитель The Apprentice Валенте: создатели шоу снимают два варианта финала

Британский предприниматель, победитель популярного реалити-шоу The Apprentice («Кандидат»), в котором миллиардер Алан Шугар ищет себе деловых партнеров среди участников, Джозеф Валенте раскрыл закулисье проекта. В интервью The Sun он назвал правило проекта, которое его поразило.

«Я был удивлен, когда нам сказали, что будут снимать два варианта финала, в каждом из которых один из нас выигрывает. (...) К тому моменту мы снимались уже десять недель, и я думал, что я наконец узнаю, победил ли я», — рассказал Валенте, говоря о съемках в The Apprentice.

Как позднее объяснили ему создатели шоу, после завершения съемок команда проекта должна была проверить, нет ли у него «скелетов в шкафу», которые могут помешать вести Шугару с ним бизнес. О своей победе Валенте узнал в день, когда финальный выпуск показали по телевизору.

Ранее сообщалось, что экс-участница The Apprentice Луиза Зиссман сломала позвоночник. Звезда телешоу пожаловалась, что из-за травмы она оказалась прикована к кровати.

Британский The Apprentice транслируется на канале «Би-би-си» c 2005 года и является калькой одноименного американского шоу на NBC. В оригинальной передаче участники боролись за право стать помощником политика и бизнесмена Дональда Трампа. В британской версии участники сражаются за право работать с Шугаром.