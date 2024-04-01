Звезда телешоу рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

Звезда британских шоу Луиза Зиссман сообщила, что сломала позвоночник

Звезда британских реалити-шоу Луиза Зиссман сообщила, что сломала позвоночник. Подробностями она поделилась в эфире подкаста LuAnna: The Podcast, передает Daily Mail.

По словам Зиссман, она сломала позвоночник еще в 2023 году, однако узнала об этом недавно, когда у нее начались осложнения. Звезда телешоу пожаловалась, что из-за травмы она оказалась прикована к кровати.

«Я пролежала в постели восемь дней. Сейчас я чувствую себя лучше. Я больше не испытываю такой сильной боли, как раньше, потому что мне выписали хорошие лекарства», — рассказала Зиссман о своем состоянии после травмы. При этом она не уточнила, при каких именно обстоятельствах повредила спину.

Ранее известная канадская телеведущая Келти Найт заявила, что перенесла операцию по удалению матки из-за неизлечимого заболевания. По словам телезвезды, у нее диагностировали редкое заболевание крови — микроцитарную анемию.

Луиза Зиссман участвовала в популярных британских реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) и «Большой брат» (Big Brother). Она также является частой гостьей передач «Этим утром» (This Morning) и «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain).