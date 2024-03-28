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10:15, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала об операции из-за неизлечимой болезни

Кадр: @keltie

Известная канадская телеведущая Келти Найт (в девичестве — Коллин) рассказала, что перенесла операцию по удалению матки из-за неизлечимого заболевания. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Телезвезда сообщила, что ей диагностировали редкое заболевание крови — микроцитарную анемию. Она объяснила, что при этом недуге ткани организма не снабжаются кислородом в нужном объеме.

Найт подчеркнула, что пыталась бороться с болезнью с помощью нетрадиционной медицины, но это ей не помогло. Тогда ведущая решилась на удаление матки, чтобы сохранить как можно больше крови, которую она бы теряла во время менструации.

Операцию по удалению матки телеведущей провели 19 марта. «Очень больно, но я начинаю видеть свет впереди», — подписала Найт одну из фотографий, сделанных после хирургического вмешательства.

Ранее британская телеведущая Фиона Филлипс рассказала о неизлечимой болезни. Она заявила, что в начале 2022 года ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

Келти Найт трижды становилась номинантом телевизионной премии «Эмми». Она вела многочисленные развлекательные программы, в частности, шоу The Insider и американскую развлекательную программу Entertainment Tonight.

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      Мария Большакова
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