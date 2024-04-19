Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

«Страна.ua»: солдаты ВСУ ограбили мужчину на блокпосту под Ивано-Франковском

Двое украинских солдат ограбили мужчину на блокпосту, расположенном в Ивано-Франковской области. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ограбление произошло 17 апреля неподалеку от поселка Фрага. Машину украинца остановили двое мужчин в форме, после чего под видом осмотра транспорта вытянули его на проезжую часть. «Надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами. Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались военнослужащие», — рассказали источники.

В сумках у пострадавшего находились 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов. Поисками украденных денег занимается полиция.

Ранее в Москве полицейские задержали двух братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Злоумышленники отбирали у них банковские карты и наличные деньги, в том числе с помощью насилия.