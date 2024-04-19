Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 19 апреля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

«Страна.ua»: солдаты ВСУ ограбили мужчину на блокпосту под Ивано-Франковском

Фото: Baz Ratner / Reuters

Двое украинских солдат ограбили мужчину на блокпосту, расположенном в Ивано-Франковской области. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ограбление произошло 17 апреля неподалеку от поселка Фрага. Машину украинца остановили двое мужчин в форме, после чего под видом осмотра транспорта вытянули его на проезжую часть. «Надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами. Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались военнослужащие», — рассказали источники.

В сумках у пострадавшего находились 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов. Поисками украденных денег занимается полиция.

Ранее в Москве полицейские задержали двух братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Злоумышленники отбирали у них банковские карты и наличные деньги, в том числе с помощью насилия.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

      Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

      Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

      Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

      Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

      Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

      Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

      В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше