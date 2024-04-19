Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась обнаженной на пляже

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фанатам откровенные фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 35-летняя манекенщица предстала обнаженной на песчаном пляже на фоне прибрежных камней. Знаменитость лежала на животе, а у нее на спине были рассыпаны ракушки. При этом она примерила круглые жемчужные серьги в золотистой оправе.

Кроме того, модель снялась топлес в коричневых трусах от бикини с абстрактным принтом. Так, бывший «ангел» Victoria's Secret сменила несколько поз, прикрывая голую грудь руками.

Ранее в апреле американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для корейской версии журнала W.