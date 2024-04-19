Дочь Тома Круза после совершеннолетия отказалась общаться с актером

DailyMail: дочь Тома Круза после 18 лет отказалась от любых контактов с отцом

Дочь американского актера Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс Сури решила отказаться от общения с артистом после наступления совершеннолетия. Об этом сообщает DailyMail.

По словам инсайдеров, дочь звезды, которой на днях исполнилось 18 лет, выразила желание оборвать любые контакты с родителем. «Даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила. Том не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него. Она считает, что у нее есть только один родитель, и это ее мать», — рассказал источник.

Отмечается, что факт наступления совершеннолетия Сури освобождает актера от выплаты алиментов, сумма которых равна 400 тысячам долларов (примерно 37,7 миллиона рублей) в год.

Круз и Холмс прожили в браке с 2006 по 2012 год. После развода актриса получила единоличную опеку над ребенком, а ее бывший муж — право на посещение дочери. Известно, что против общения Сури с отцом выступала ее мать, которая опасалась интереса Круза к сайентологии. Последние годы актер практически не общался с дочерью.

У Тома Круза есть двое старших детей, 29-летний Коннор Энтони и 31-летняя Изабелла Джейн, которых артист и его вторая супруга Николь Кидман усыновили.

Ранее стало известно, что Круз расстался с бывшей моделью, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной.