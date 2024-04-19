Энергообъект загорелся на станции в российском регионе

Очевидцы сообщили о возгорании на подстанции под Уфой

Очевидцы сообщили о возгорании на одной из подстанций в Башкирии. Слова свидетелей произошедшего приводит Telegram-канал «Короче, Уфа».

Отмечается, что горит тяговая подстанция, находящаяся возле железнодорожной станции «Пионерская». По словам очевидцев, в 21:40 по местному времени у жителей пропал свет в домах. Некоторые услышали хлопок.

Других подробностей, а также информации о пострадавших на данный момент нет. Официальных комментариев не поступало.

В этот же день в Бирском районе Башкирии на ферме произошел крупный пожар, площадь возгорания достигла 1200 метров. В пресс-службе республиканского ГУ МЧС уточнили, что огонь полностью охватил здание фермы, а также гараж, баню и сарай, которые находились под одной крышей.