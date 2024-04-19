Еще двое членов банды Басаева пойдут под суд за вооруженный мятеж в Дагестане

Двоих жителей Ставрополья будут судить за вооруженный мятеж в Дагестане в 1999-м

Завершено расследование уголовного дела жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемых в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Они обвиняются в совершении преступлений по статьям об участии в устойчивой вооруженной группе (банде), об активном участии в вооруженном мятеже и о посягательстве на жизнь военнослужащих. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, в июне-июле 1999 года обвиняемые добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. В августе 1999 года в составе боевиков они приняли активное участие в вооруженном мятеже, целью которого было свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности России. Помимо этого, они нападали на военнослужащих Вооруженных сил России на территории Ботлихского района Дагестана.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемого в нападении на военнослужащих Минобороны России в Чечне в 1999 году.