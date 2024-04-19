Французский летчик перечислил cущественные недостатки истребителей F-16

Французский пилот де Латтр: истребители F-16 не принесут результатов на Украине

Истребители F-16, которые Киев надеется получить от Запада и применить их против РФ, не принесут значительных результатов, так как имеют ряд существенных недостатков. Их перечислил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

По словам де Латтра, российская армия контролирует воздушное пространство в зоне специальной военной операции (СВО), поэтому существует два варианта: либо истребители будут пойманы радарами и сбиты при первом же вылете, либо их ликвидируют с полным боекомплектом еще на земле.

Бывший пилот отметил, что такая техника не будет находиться близко к линии фронта. Ей придется базироваться на западе Украины, где может быть уничтожена такими российскими ракетами, как «Калибр».

Также есть второй вариант, эксперт допустил, что воздушные средства спрячут на авиабазах соседних с Украиной стран: Румынии или Польши. Однако в таком случае эти государства станут участниками конфликта и законной целью для Вооруженных сил РФ (ВС).

Первыми передать Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Вашингтон подтвердил, что Киев получит военные самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что армия России нанесла удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. База в Староконстантинове регулярно становится целью для ударов ВС России. По данным подполья, воздушную гавань готовят для принятия американских истребителей четвертого поколения F-16.