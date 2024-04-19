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13:25, 19 апреля 2024Россия

Глава названной в честь одобрявшего фашизм философа школы ответил критикам

Философ Дугин: за авторами петиции против школы Ильина при РГГУ стоит Запад

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За авторами петиции против открытия школы имени одобрявшего действия итальянских фашистов и главы Третьего рейха Адольфа Гитлера русского философа XX века Ивана Ильина при РГГУ стоит Запад. Об этом заявил глава школы философ Александр Дугин, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Дугин, критики школы имени Ильина начали кампанию против учебного центра вскоре после того, что сам философ и его сторонники подали заявления о признании Службы безопасности Украины террористической организацией.

Таким образом, как заявил философ, авторы петиции стремятся дискредитировать самого Дугина и российских патриотов.

«Зачем? Для дискредитации меня как одного из участников подачи этого иска. Во-вторых, это безусловное ощущение катастрофы у украинских нацистов перед лицом наступающей нашей армии. И, конечно, они хотят дискредитировать патриотический фронт», — заявил глава политической школы имени Ильина.

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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Исаков потребовал от прокуратуры проверить открытую при РГГУ школу.

Иван Ильин (1883 — 1954) — русский философ, противник идей коммунизма, вместе с другими мыслителями высланный из СССР на одном из так называемых «философских пароходов» в 1922 году. Оказавшись в эмиграции, Ильин поддерживал Адольфа Гитлера в его борьбе с большевизмом. Так, среди прочего, в статье «Национал-социализм. Новый дух» Ильин писал: «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе (...) Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны». Философ позитивно высказывался о фашистской идеологии даже после Нюрнбергского трибунала. В 1948 году он заявил, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».

ЖЗЛ
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