В Госдуме призвали проверить открытый при вузе центр имени сторонника фашистов

Депутат Исаков потребовал проверить центр одобрявшего фашизм Ильина при РГГУ

Необходимо проверить открытый при РГГУ учебный центр имени русского философа Ивана Ильина, который, в частности, одобрял идеологию итальянского фашизма и действия Адольфа Гитлера. С таким требованием выступил депутат Госдумы Владимир Исаков, заявление опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Парламентарий сообщил, что уже направил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и Министерство науки и высшего образования.

«Научный центр одного из ведущих вузов страны (...) не может носить имя сторонника фашистских и националистических идей. Университет должен оставаться обителью знаний и творчества», — призвал Исаков.

Из положения об открытии при РГГУ высшей политической школы имени Ивана Ильина следует, что целью центра является «разработка и реализация нового подхода (...) в преподавании (...) гуманитарных дисциплин с опорой на российскую цивилизационную идентичность». Главой школы назначили философа Александра Дугина.

Иван Ильин (1883 — 1954) — русский философ, противник идей коммунизма, вместе с другими мыслителями высланный из СССР на одном из так называемых «философских пароходов» в 1922 году. Оказавшись в эмиграции, Ильин поддерживал Адольфа Гитлера в его борьбе с большевизмом. Так, среди прочего, в статье «Национал-социализм. Новый дух» Ильин писал: «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе (...) Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны». Философ позитивно высказывался о фашистской идеологии даже после Нюрнбергского трибунала. В 1948 году он заявил, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».

Александр Дугин — современный апологет евразийства, подразумевающего духовное, экономическое и политическое размежевание с Западом в пользу стран Евразии. В книге «Основы геополитики» Дугин среди прочего цитировал осужденного за коллаборационизм бельгийского политика Жана Тириара, заявлявшего, что «главная ошибка Гитлера в том, что он хотел сделать Европу немецкой, в то время, как он должен был стремиться сделать ее европейской». Эту цитату философ сопроводил комментарием об актуальности этого тезиса. Кроме того, Дугин был учредителем журнала «Элементы», в котором публиковались статьи о фашистах, национал-социалистах и сторонников японского милитаризма.