Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 17 апреля 2024Россия

В Госдуме призвали проверить открытый при вузе центр имени сторонника фашистов

Депутат Исаков потребовал проверить центр одобрявшего фашизм Ильина при РГГУ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Необходимо проверить открытый при РГГУ учебный центр имени русского философа Ивана Ильина, который, в частности, одобрял идеологию итальянского фашизма и действия Адольфа Гитлера. С таким требованием выступил депутат Госдумы Владимир Исаков, заявление опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Парламентарий сообщил, что уже направил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и Министерство науки и высшего образования.

«Научный центр одного из ведущих вузов страны (...) не может носить имя сторонника фашистских и националистических идей. Университет должен оставаться обителью знаний и творчества», — призвал Исаков.

Из положения об открытии при РГГУ высшей политической школы имени Ивана Ильина следует, что целью центра является «разработка и реализация нового подхода (...) в преподавании (...) гуманитарных дисциплин с опорой на российскую цивилизационную идентичность». Главой школы назначили философа Александра Дугина.

Материалы по теме:
«У нас больше союзников, чем кажется» Почему философ Александр Дугин отвергает либерализм и каким он видит будущее мира?
«У нас больше союзников, чем кажется»Почему философ Александр Дугин отвергает либерализм и каким он видит будущее мира?
13 ноября 2023
«Здоровая национальная Россия полезна для мира» Как Иван Ильин предсказал распад СССР и каким он видел будущее России?
«Здоровая национальная Россия полезна для мира»Как Иван Ильин предсказал распад СССР и каким он видел будущее России?
16 октября 2023
«Русский фашизм появился в конце 1920-х годов» Кто виноват в миллионах смертей в ходе Гражданской войны в России
«Русский фашизм появился в конце 1920-х годов»Кто виноват в миллионах смертей в ходе Гражданской войны в России
16 октября 2016

Иван Ильин (1883 — 1954) — русский философ, противник идей коммунизма, вместе с другими мыслителями высланный из СССР на одном из так называемых «философских пароходов» в 1922 году. Оказавшись в эмиграции, Ильин поддерживал Адольфа Гитлера в его борьбе с большевизмом. Так, среди прочего, в статье «Национал-социализм. Новый дух» Ильин писал: «Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе (...) Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны». Философ позитивно высказывался о фашистской идеологии даже после Нюрнбергского трибунала. В 1948 году он заявил, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».

Александр Дугин — современный апологет евразийства, подразумевающего духовное, экономическое и политическое размежевание с Западом в пользу стран Евразии. В книге «Основы геополитики» Дугин среди прочего цитировал осужденного за коллаборационизм бельгийского политика Жана Тириара, заявлявшего, что «главная ошибка Гитлера в том, что он хотел сделать Европу немецкой, в то время, как он должен был стремиться сделать ее европейской». Эту цитату философ сопроводил комментарием об актуальности этого тезиса. Кроме того, Дугин был учредителем журнала «Элементы», в котором публиковались статьи о фашистах, национал-социалистах и сторонников японского милитаризма.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Байден призвал Конгресс США срочно помочь Украине и Израилю

      В Госдуме призвали проверить открытый при вузе центр имени сторонника фашистов

      В Швеции разрешили несовершеннолетним юридически сменить пол без операции

      Туристка отправилась в Европу в одиночку и пропала без вести

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Отправивший начальника в кому в российском регионе экс-полицейский получил срок

      В России повысили прогноз продаж легковых машин

      «Роскосмос» впервые испытал двигатель для тяжелой «Ангары-А5М»

      «Ростов» победил в полуфинале Пути регионов Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше