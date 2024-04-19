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19:18, 19 апреля 2024Наука и техника

Главкому ВСУ представили африканский Mbombe

Главкому ВСУ Сырскому представили африканский бронеавтомобиль Mbombe 6

Кадр: PARAMOUNT / YouTube

Африканский бронеавтомобиль Mbombe 6 с колесной формулой 6х6 представили главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому в ходе презентации бронетехники. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Представленная машина, которую разработала компания Paramount Group из ЮАР, получила боевой модуль БМ-5 украинского предприятия Techimpex. Он несет автоматическую пушку ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет КБА-117, противотанковые ракеты, пулемет и дымовые гранатометы. Модуль оснащен дневным прицелом, тепловизором и лазерным дальномером.

Бронеавтомобиль с усиленной противоминной защитой Mbombe впервые представили в 2010 году. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль Б-32 патрона калибра 14,5 на 114 миллиметров на дистанции 200 метров. Также бронеавтомобиль выдерживает подрыв противотанковой мины с 10 килограммами взрывчатого вещества под днищем или колесом. Mbombe получила турбодизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Заявленная максимальная скорость 17-тонной машины — 100 километров в час. Киев получил лицензию на производство африканских машин.

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      Даниил Иринин
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