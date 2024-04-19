Главы МИД стран G7 вновь пообещали укрепить ПВО Украины

Reuters: главы МИД G7 намерены укрепить потенциал Украины в сфере ПВО

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) вновь заявили, что намерены укрепить потенциал Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в черновом варианте заявления глав внешнеполитических ведомств объединения по итогам встречи на острове Капри в Италии, сообщает Reuters.

«Полны решимости усилить возможности Украины в сфере ПВО, чтобы спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру», — говорится в проекте документа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о предоставлении Украине систем ПВО Patriot является срочным. По его словам, Киев нуждается в системах ПВО «сегодня, завтра и послезавтра», поэтому чем раньше западные страны решат этот вопрос, тем лучше будет для Киева.