Мужчина оригинально отомстил бывшему начальнику за унижения

Пользователь Reddit с ником 4DimensionalButts поделился историей о том, как он оригинально отомстил своему бывшему начальнику, который унижал его на работе. Комментаторы оценили изобретательность мужчины.

Автор поста рассказал, что во время учебы в университете устроился в строительную компанию. По его словам, при знакомстве начальник Боб показался ему приятным человеком. «Первые несколько месяцев все было замечательно. Вставать приходилось очень рано. Работа была очень тяжелой, но она приносила удовлетворение, и зарплата была довольно хорошей», — написал он.

Однако все изменилось, когда мужчина увидел, какой его босс настоящий в жизни. «У него были проблемы со сдерживанием агрессии. Как только он появился на рабочем месте, он начал ругать людей за разные глупости, чтобы как-то выплеснуть свой гнев. Все сотрудники к этому привыкли и могли как-то спастись от него, но в итоге мишенью оказался я. Он обзывал меня и критиковал все, что я делал», — вспомнил он. После того, как начальник в очередной раз начал ругать его, рассказчик не выдержал унижений и уволился.

Спустя несколько лет автор поста окончил университет и основал вместе со своим знакомым строительную компанию. В то время, когда дела его фирмы шли в гору, у бывшего босса начались проблемы. Как оказалось, сотрудники уходили от Боба, потому что не могли терпеть его характер.

Через некоторое время рассказчик узнал, что его бывшего начальника увольняют. Тогда он написал Бобу сообщение, в котором предложил ему устроиться в его компанию. «Привет, я слышал, ты разорил свою фирму и лишился работы. Тебе нужна работа? Моей компании как раз нужны неквалифицированные работники. Дай мне знать, если заинтересуешься, и мы сможем назначить собеседование», — гласил текст послания.

Позднее от знакомого в компании Боба мужчина узнал, что его сообщение сильно разозлило экс-босса. Он несколько раз попытался ответить бывшему сотруднику, но в итоге так и не смог придумать ответ.

«Вы молодец», «Отличная месть», «Лучшая месть — жить хорошо назло обидчику», «Его настигла карма», — прокомментировали историю пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он отомстил соседу, разбудившему его криками. Комментаторы назвали его способ проучить знакомого идеальным.