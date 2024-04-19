Командир падающего Ту-22М3 катапультировал экипаж и остался жив

Командир Ту-22М3 катапультировал экипаж и до последнего оставался в самолете

Командир экипажа тяжелого бомбардировщика Ту-22М3, упавшего на Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он остался в кабине и до последнего уводил самолет от жилых домов, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, второго члена экипажа спасти не удалось. Еще двое летчиков успешно катапультировались, их жизни ничего не угрожает. Сейчас с ними работают медики из Ставропольского края.

Автор Telegram-канала «Воевода вещает» подтверждает информацию и сообщает, что командир катапультировался последним. Он жив и находится в госпитале.

О крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае стало известно утром 19 апреля. В сети распространили кадры предположительного момента падения самолета.