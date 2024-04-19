Минобороны России подтвердило крушение самолета Ту22М3 в Ставропольском крае

Минобороны РФ подтвердило крушение самолета Ту22М3 в Ставропольском крае

Минобороны России в Telegram-канале подтвердило крушение самолета Ту22М3 в Ставропольском крае.

Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали техническую неисправность.

«Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет», — добавили в Минобороны.

Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля. О причинах происшествия пока не сообщается. Губернатор региона Владимир Владимиров опубликовал кадры с места крушения — на них видны дымящиеся обломки воздушного судна. По его словам, летчики выжили, они госпитализированы.

