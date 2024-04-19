Стала известна судьба двух летчиков упавшего на Ставрополье самолета

Губернатор Владимиров: летчиков упавшего на Ставрополье самолета нашли живыми

Летчиков самолета, который потерпел крушение в Ставропольском крае, нашли живыми. О судьбе пилотов сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы», — написал Владимиров.

Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля. О причинах происшествия пока не сообщается. Губернатор также опубликовал кадры с места крушения — на них видны дымящиеся обломки воздушного судна.

До этого, в марте, военный самолет упал в Крыму. Летчика спасли в 200 метрах от берега. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.