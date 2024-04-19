Губернатор опубликовал кадры с места падения самолета на Ставрополье

Губернатор Владимиров опубликовал кадры с места падения самолета в Ставрополье

В сети появились кадры с места крушения самолета в Ставропольском крае. Их опубликовал губернатор росийского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

На кадрах видно лежащие в поле обломки самолета, которые дымятся. На детали воздушного судна видна пятиконечная красная звезда.

Telegram-канал «Владимир Владимиров»

Самолет потерпел крушение на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля. Летчики, по предварительным данным, успели катапультироваться, никто не пострадал. О причинах происшествия пока не сообщается.

До этого, в марте, военный самолет упал в Крыму. Летчика спасли в 200 метрах от берега. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.