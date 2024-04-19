Самолет потерпел крушение в российском регионе

Ставропольский губернатор Владимиров сообщил о падении самолета в поле

В Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение самолет. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — написал глава региона.

По его словам, информация о происшествии уточняется. Владимиров призвал доверять только официальным источникам информации и пользоваться официальными данными. Губернатор не назвал причин крушения самолета.

Ранее, 28 марта, в Крыму упал в море военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, летчика спасли в 200 метрах от берега. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. Причиной, предварительно, стал отказ авиатехники.