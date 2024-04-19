Крид подвергся критике за фото с антироссийским блогером с Украины

Крида раскритиковали за фото с антироссийским блогером с Украины Шевцовым

Российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) раскритиковали за фото с антироссийским блогером с Украины Алексеем Шевцовым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В сети появился снимок, на котором артист позирует с компанией блогеров и стримеров, наиболее известными среди которых являются Александр Зубарев и JesusAVGN. Помимо этого, в кадре присутствует и Шевцов, получивший широкую известность благодаря высказываниям, содержащим русофобию.

Блогер заявлял, что русский народ живет ради мысли расширяться, а его идея фикс заключается в «колонизации новых территорий». Издание также процитировало еще одно высказывание Шевцова: «Сейчас в российском обществе — максимальный запрос на Сталина, на жесткую руку, которая должна проникнуть в анус каждому гражданину».

Отмечается, что сейчас Крид находится на музыкальном фестивале Coachella, который проходит в Калифорнии (США).

Ранее рэпер провел благотворительный стрим, в результате которого ему удалось собрать семь миллионов рублей на помощь белгородцам и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».