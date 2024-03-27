Егор Крид собрал на стриме семь миллионов рублей на благотворительность

Егор Крид собрал 7 миллионов на помощь белгородцам и пострадавшим в «Крокусе»

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) провел благотворительный стрим, в результате которого ему удалось собрать семь миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что 255 тысяч рублей он получил от зрителей прямого эфира, а остальное собрал сам. Музыкант поблагодарил всех зрителей стрима, а также отметил, что побил собственный рекорд, так как его трансляцию впервые смотрело почти 50 тысяч человек одновременно.

До этого певец заявлял, что часть собранных средств будет передана жителям Белгорода, а другая часть — пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Крид подчеркнул, что чуть позже опубликует скрины, которые подтвердят, что деньги ушли на благотворительность, а также пообещал и дальше устраивать подобные трансляции.

Ранее стало известно, что рэпер перевел один миллион рублей в качестве благотворительного пожертвования семьям погибших и семьям пострадавших в теракте в «Крокусе». То же самое сделала рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева).

Вечером в пятницу, 22 марта, на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.