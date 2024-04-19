Певица Любовь Успенская вызвала скорую из-за боли в сердце

Российская эстрадная певица Любовь Успенская вызвала скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка пожаловалась врачам на боли в области сердца. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации.

17 марта Любовь Успенская рассказала, что обрела российское гражданство. «Счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — поделилась певица.