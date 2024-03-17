Певица Успенская получила российское гражданство

ТАСС: эстрадная певица Любовь Успенская получила российское гражданство

Эстрадная певица Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом сама исполнительница сообщила в разговоре с ТАСС.

Артистка призналась, что уже успела отпраздновать это событие. Кроме того, она заметила, что планирует выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной».

«Счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — поделилась Успенская.

В пресс-службе певицы подчеркнули, что новый альбом выйдет весной.

Ранее адвокат исполнительницы Елена Сенина рассказала, что Успенская не планирует посещать суды с певцом Филиппом Киркоровым.

До этого в Москве начался судебный процесс Киркорова против Успенской. Артист потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью.