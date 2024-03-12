Адвокат Успенской рассказала о планах артистки на суд с Киркоровым

Адвокат Успенской заявила, что артистка не планирует посещать суды с Киркоровым

Адвокат исполнительницы Любови Успенской Елена Сенина сообщила, что артистка не планирует посещать суды с певцом Филиппом Киркоровым. Ее слова приводит KP.RU.

«Никаких планов по посещению судов с Киркоровым со мной не обсуждалось. С большой уверенностью предположу, что это последнее, что ее сейчас интересует. Ей есть чем позаниматься», — заявила Сенина.

Адвокат артистки также подчеркнула, что Успенская относится к тем людям, которые «осознают понятия "уместно" и "неуместно"». «В такое время для нашей страны она тем более считает, что надо заниматься созиданием ради России и соотечественников. Она не ходит на вечеринки и не пиарится на грязном белье. Люба была и остается достойным человеком», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Певец потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление Успенской порочит честь и достоинство Киркорова. Он также заявил, что намерен взыскать с артистки около двух миллионов рублей судебных издержек.