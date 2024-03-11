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11:54, 11 марта 2024Культура

Начался судебный процесс Киркорова против Успенской

Адвокат Добровинский: начался судебный процесс Киркорова против Успенской

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Судебный процесс певца Филиппа Киркорова против артистки Любови Успенской начался в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский.

«11 марта 2024 года с так называемой "беседы" в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской», — заявил представитель артиста.

Ранее Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с Успенской около двух миллионов рублей судебных издержек.

Адвокат Успенской Елена Сенина сообщила, что артистка восприняла информацию об иске как малозначительную.

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      Мария Рюрикова
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