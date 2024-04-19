Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых артистов из России

Михалков заявил, что ему жаль талантливых артистов, которые покинули Россию

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых деятелей культуры из России. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве примера уехавших из страны артистов, обладающих талантом, кинематографист привел комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Мне не жалко этих (уехавших из России — прим. "Ленты.ру") людей. Мне жалко талантливых. Мне жалко, допустим, Слепакова, как талантливого человека, потому что талант его был востребован, интересен и происходил из страны России», — отметил Михалков.

Он добавил, что деятели культуры покинули страну, где их любили и где им платили большие деньги. «Почему они уехали? Потому что СВО (специальная военная операция на Украине, — прим. "Ленты.ру"), агрессия? Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке и никто не чесался», — отреагировал режиссер.

Ранее российский актер Павел Деревянко заступился за уехавших из России звезд.